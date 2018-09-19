У мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі

Громадянам нашої країни, судячи з ролика, радять не повідомляти про отримання угорських документів українській владі.

У консульстві Угорщини в Береговому на Закарпатті, судячи із опублікованого у соцмережі запису, українцям видають угорські паспорти.

Читайте такожУкраїна може заборонити в’їзд уповноваженому Будапешта по Закарпаттю – МЗС

Відповідне відео на своєму YouTube-каналі оприлюднив користувач Konstantin. "Що не сусід, то "екземпляр". Угорщина, яка за правилами НАТО не може мати територіальних претензій до інший країн, вочевидь, хоче відломити шмат України "по-тихому", тому й роздає свої паспорти українцям", - йдеться в описі до ролика.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Як повідомляв УНІАН, раніше угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 серпня заявив, що Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю".