Порошенко виступив зі щорічним зверненням у Раді (відео)

Питання про звільнення та призначення нових членів Центрвиборчкому планується до розгляду на вечірньому засіданні.

Верховна Рада сьогодні заслухає президента Петра Порошенка, який виступить зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України, а також розгляне низку змін до Конституції та питання оновлення складу ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, питання змін до Основного Закону депутати розглядатимуть після виступу президента.

Перше з них — законопроект щодо внесення змін до Конституції України, який стосується стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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Іншим законопроектом пропонується внести зміни до статті 41 Конституції щодо фермерських господарств.

Також сьогодні розглядатимуться два проекти постанов, які стосуються визначення з подальшою роботою над двома законопроектами про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Вечірнє засідання планується розпочати з розгляду питань про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії та про призначення на ці посади нових кандидатур.

Також на вечірньому засіданні планується включити до порядку денного та відразу розглянути законопроект щодо внесення змін до держбюджету цього року, що має розблокувати виділення коштів родинам «політв’язнів Кремля».

Крім того, передбачається включити до порядку денного сесії та направити на висновок до Конституційного суду проект змін до Конституції, що стосується перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Також сьогодні планується розглянути питання щодо призначення на посаду суддів Конституційного суду України.

Серед іншого, парламент має обрати окремих народних депутатів членами комітетів Верховної Ради.