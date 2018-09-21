Голова САП Холодницький: заява про відставку написана ще у 2015 році

Керівник САП Назар Холодницький пояснив, що готовий далі працювати разом із Артемом Ситником, але не хоче, щоби в цій роботі був присутнім елемент особистих конфліктів.

Конфлікт між керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України не зупинив спільну роботу двох органів.

У цьому запевнив керівник САП Назар Холодницький у програмі "Право на владу" в ефірі каналу "1+1", передає ТСН.

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За словами головного антикорупційного прокурора, він готовий піти з посади, але не бачить у цьому необхідності. "Заява про відставку написана на другий день роботи, 2 грудня 2015 року", - розповів він. "Я не боюся цього", - додав Холодницький.

Він пояснив, що готовий далі працювати разом із Артемом Ситником, але не хоче, щоби в цій роботі був присутнім елемент особистих конфліктів. "Напевне, якщо будуть дальші спроби мотати кабелі", - назвав Холодницький причину можливого подальшого загострення стосунків. "Я кабелі на Сурікова не клав", - додав він, натякаючи на розташування головного офісу антикорупційного бюро.

При цьому Холодницький запевнив, що взаємодія між САП і НАБУ триває, попри конфліктні стосунки керівників.

"Далі робота йде. Все нормально, процес триває. Тільки не треба перетворювати державну установу на установу вирішення своїх питань", - підсумував прокурор.