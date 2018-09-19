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Холодницький повідомив про нову спробу встановити "прослушку" в будівлі САП (фото)

16:38, 19 вересня 2018
Політика
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Холодницький з цього приводу звернувся до СБУ / фото УНІАН

Управління держохорони виявило кабель для прослуховування, який з будівлі "Охмадиту" прокладали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах, а згодом цю інформацію підтвердив і керівник САП Назар Холодницький.

"Удошники виявили прокладання кабелю від приміщення "Охмадиту" в напрямку САП. На іншому кінці кабелю був зачинений кабінет. Поліція вскрила. Там сейф, з якого виходять кабелі", - зазначив співрозмовник.

Джерело додало, що на місці події працює кіберполіція. 

У свою чергу Назар Холодницький підтвердив цю інформацію та натякнув, що за цим може стояти НАБУ. 

"Це правда, можу сказати, що відбуваються слідчі дії", - зазначив він. 

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"Поруч з САП зараз стоїть мікроавтобус "Форд" з людьми всередині, вони не представляються, закрилися в авто. За нашою інформацією, схоже, що номери авто зареєстровані на НАБУ", - підсумував Холодницький.

Керівник САП з цього приводу звернувся до СБУ.

Нагадаємо, у березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Так виглядає сейф, з якого тягли &quot;прослушку&quot; до будівлі САП / фото УП

Пізніше стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Холодницького.

У травні Холодницький заявив, що написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ.

26 липня Комісія прокурорів вирішила накласти на Холодницького стягнення у вигляді догани.

16 серпня Луценко підписав догану Холодницькому.

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Теги: #НАБУ#САП#прослушка#Назар Холодницький