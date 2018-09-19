Холодницький повідомив про нову спробу встановити "прослушку" в будівлі САП (фото)

Холодницький натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

Управління держохорони виявило кабель для прослуховування, який з будівлі "Охмадиту" прокладали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах, а згодом цю інформацію підтвердив і керівник САП Назар Холодницький.

"Удошники виявили прокладання кабелю від приміщення "Охмадиту" в напрямку САП. На іншому кінці кабелю був зачинений кабінет. Поліція вскрила. Там сейф, з якого виходять кабелі", - зазначив співрозмовник.

Джерело додало, що на місці події працює кіберполіція.

У свою чергу Назар Холодницький підтвердив цю інформацію та натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

"Це правда, можу сказати, що відбуваються слідчі дії", - зазначив він.

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"Поруч з САП зараз стоїть мікроавтобус "Форд" з людьми всередині, вони не представляються, закрилися в авто. За нашою інформацією, схоже, що номери авто зареєстровані на НАБУ", - підсумував Холодницький.

Керівник САП з цього приводу звернувся до СБУ.

Нагадаємо, у березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Пізніше стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Холодницького.

У травні Холодницький заявив, що написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ.

26 липня Комісія прокурорів вирішила накласти на Холодницького стягнення у вигляді догани.

16 серпня Луценко підписав догану Холодницькому.