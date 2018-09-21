НАБУ не пропонувало угоду зі слідством нардепу-втікачу Онищенку – Ситник

У травні 2018 року Олександр Онищенко заявив, що очільник відділу детективів НАБУ Андрій Калужинський пропонував йому укласти угоду зі слідством про визнання провини, хоча це прерогатива САП.

Детективи Національного антикорупційного бюро України не пропонували угоду зі слідством нардепу-утікачу Олександру Онищенку.

Про це директор відомства Артем Ситник заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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У травні 2018 року Онищенко заявив, що очільник відділу детективів НАБУ Андрій Калужинський пропонував йому укласти угоду зі слідством про визнання провини, хоча це прерогатива Спеціальної прокуратури України.

"Звичайно, що не тільки по цій справі, фігуранти запитують у детективів, чи можлива така угода. Детективи антикорупційного бюро, навіть Калужинський, керівник підрозділу, не має можливості і права підписати цю угоду. Було питання, чи можлива така угода. І була відповідь, що це можливо і що це має погодити прокуратура", - розповів Ситник.

Довідка УНІАН. Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.