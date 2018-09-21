У діяльності "отруювачів" Скрипалів знайшли "український слід"

Олександр Петров був у Нідерландах 18 квітня 2016 року, через 12 днів після голосування щодо асоціації Україна-ЄС.

Росіянин Олександр Петров, якого разом з Русланом Бошировим звинувачують в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, в 2016 році був у Нідерландах у дні після проведення консультативного референдуму щодо асоціації Україна-ЄС.

Про це йдеться в матеріалі видання Bellingcat і «The Insider», які проаналізували поїздки Петрова і Боширова.

Згідно з опублікованими даними, Петров був у Нідерландах 18 квітня, через 12 днів після голосування. «Причина візиту Петрова Нідерланди в 2016 році не так очевидна, але і тут теж є цікавий збіг: він був там у дні референдуму про асоціацію з Україною», – пише видання.

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Зазначається, що питання асоціації Україна-ЄС було настільки болісним для Кремля, що Москва, крім звичайних засобів (хакерські атаки, вкидання фейкових новин), провела цілу спецоперацію. «На території Голландії від лиця «українських біженців» кілька росіян провели кампанію проти асоціації з Україною. При цьому вони поширювали фейковое відео з погрозами нібито від батальйону «Азов» – причому це відео було створено знаменитою фабрикою тролів Євгена Пригожина. Саме в ці дні Амстердам вирішив відвідати Олександр Петров», – підкреслюється в розслідуванні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Insider» і Bellingcat з'ясували, що номери закордонних паспортів Олександра Петрова та Руслана Боширова майже збігаються з номерами документів інших співробітників ГРУ.