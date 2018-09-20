У Боширова, Петрова та інших працівників ГРУ майже збігаються номери закордонних паспортів - The Insider

Розслідувачі зазначають, що закордонні паспорти Боширова і Петрова за номерами близькі не тільки між собою, але і з іншими ГРУшниками.

Номери закордонних паспортів Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких Велика Британія звинувачує у замаху на Скрипалів, майже збігаються з номерами документів інших співробітників ГРУ.

Про це пишуть Bellingcat і The Insider у другій частині свого розслідування.

У паспортних даних Боширова в єдиній інформаційній системі "Російський паспорт", як і очікувалося, виявилася така ж позначка, що й у Петрова - "с. с." ("совершенно секретно" - рос.), яка пояснює, чому в справі присутні далеко не всі документи. А на штампі "Відомостей не давати" значився той же телефонний номер - "195-79-66".

Виписка з Єдиного державного телефонного довідника підтверджує, що це номер Міністерства оборони РФ.

Більш того, пише The Insider, це не просто Міністерство оборони, а саме комплекс будівель на Хорошевському шосе, де і розташовується ГРУ (нині - ГУ Генштабу ЗС РФ). Якщо поміняти у вказаному номері останню цифру, то можна знайти, наприклад, телефон журналу "Зарубежное военное обозрение", розташованого неподалік.

Розслідувачі також зазначають, що закордонні паспорти Боширова і Петрова за номерами близькі не тільки між собою, але і з іншими ГРУшниками. Якщо у них номери закінчуються на 294 і 297, то в іншого раніше засвіченого ГРУшника Едуарда Широкова (Шишмакова) - той же номер паспорта, але із закінченням 323, тобто з різницею у 25 і 28 виданих паспортів відповідно.

"Судячи з усього, співробітники ГРУ і правда отримують паспорти особливої серії - а якщо це так, то будь-хто, отримавши доступ до бази паспортів, може виявити всіх співробітників Головного управління Генштабу", - пише The Insider.

Джерела в правоохоронних органах Нідерландів повідомили The Insider і Bellingcat (не уточнюючи дати події), що Петров і Боширов раніше були арештовані на території Нідерландів. Джерело також натякнуло, що про це затримання можна дізнатися більше, "якщо читати ЗМІ". У пресі є лише один епізод подібного роду: в цьому році (нібито навесні, але точний час не повідомляється) прокуратура Нідерландів затримала двох росіян на шляху в лабораторію в швейцарському місті Шпіц, яка сьогодні відома тим, що допомагає розслідувати хімічні атаки Сирії і отруєння Скрипаля і його доньки. При собі у затриманих були технічні засоби для злому комп'ютерної мережі. Причому, за даними слідства, ці ж люди брали участь у зломі антидопінгового агентства WADA.

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Арешт передбачає, що вони були депортовані з країни, і малоймовірно, що після цього вони могли б скористатися шенгенською візою. Останньою поїздкою Петрова в зону Шенген була саме Швейцарія: в кінці січня - початку лютого цього року. Тобто якщо Петров і Боширов дійсно були арештовані, як стверджує джерело, то це сталося саме в ході цієї поїздки. Судячи з усього, вони були затримані на території Голландії і передані швейцарському правосуддю, оскільки справа стосувалася швейцарської лабораторії. Це не означає, що вони були саме тими двома заарештованими фахівцями з кібератак, про які писала преса, але такий збіг за часом і місцем не міг бути випадковим - так що якщо арешт і справді був, то вони діяли щонайменше в одній групі з "крадіями".

"Якщо Петров і Боширов вже були "засвічені", чи могло ГРУ послати їх на нову справу? Це звучить не дуже правдоподібно, але такі прецеденти були зовсім нещодавно, - пише The Insider. У жовтні 2014 року Польща вислала російського ГРУшника - того самого Едуарда Шишмакова, чий паспорт ми наводили вище, - після спроби завербувати польського військового, а вже в 2016 році він же - але вже під ім'ям Едуард Широков - вирушив у Сербію для організації перевороту в Чорногорії (і, до речі, знову провалився)".

"Таким чином, як би дивно це не звучало, але ГРУ іноді використовує агентів, що вже провалилися", - підсумували розслідувачі.

Навіщо «туристи» літали в Швейцарію починаючи з листопада 2017 року, тепер більш-менш зрозуміло. Причина візиту Петрова Нідерланди в 2016 році не так очевидна, але і тут теж є цікавий збіг: він був там у дні референдуму про асоціацію з Україною. Це питання було настільки болючим для Кремля, що Москва, крім звичних засобів (хакерські атаки, вкидання фейкових новин), провела цілу спецоперацію: на території Голландії від імені "українських біженців" кілька росіян провели кампанію проти асоціації з Україною. При цьому вони поширювали фейковое відео з погрозами нібито від батальйону "Азов" - причому це відео було створено знаменитою фабрикою тролів Євгена Пригожина. Саме в ці дні Амстердам вирішив відвідати Олександр Петров.

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Є і ще одна цікава поїздка: 11 липня 2016 року Петров на міжміському автобусі в'їхав в Казахстан, причому в якості напрямку своєї поїздки вказав ні багато ні мало Пекін. Більш дивного способу дістатися до Пекіна і уявити собі не можна - але, швидше за все, ні в якій Пекін він і не збирався, так як повертався в Москву вже 26 липня з Тель-Авіва. Судячи з усього, метою Петрова була якась із країн Середньої Азії або Близького Сходу, і потрапити туди він хотів найнепримітнішим способом.

Як повідомляв УНІАН, автори Bellingcat і The Insider в опублікованій тиждень тому першій частині спільного розслідування на підставі паспортних даних, які вони виявили, підтвердили, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов дійсно є співробітниками спецслужб РФ.