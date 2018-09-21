Клімкін: роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції

Глава МЗС наголосив, що роздача угорського громадянства на Закарпатті є викликом національній безпеці.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що роздача угорського громадянства на Закарпатті суперечить Віденській конвенції про консульські зносини.

Про це глава української дипломатії заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Роздача громадянства - вона сама собою заборонена Віденською конвенцією про консульські зносини. От що ми їм дозволяємо, те вони і мають робити на нашій території. І це виклик нашій національній безпеці", - зазначив Клімкін.

"Але коли консул каже, ти там це приховуй під столом, такий паспорт там показуй, а такий паспорт там показуй - це насправді і якоюсь мірою намагання познущатися, але і над самими собою", - додав міністр.

За його словами, заклик Генерального консула Угорщини у Береговому до українців угорського походження приховувати угорський паспорт від української влади є "маніпуляцією".

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"Це реально заклик до порушення нашого законодавства на нашій території і маніпуляція. Багато хто думає, що проблема з цим відео - тільки роздача громадянства. Проблема і в цьому заклику", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям у Береговому Закарпатської області роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і запевнив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.