Помер колишній прем'єр України
Помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.
Читайте такожНазвано причину смерті скандального 37-річного судді Бобровника
Про це повідомив заступник голови Чернігівської обласної ради Арсен Дідур на своїй сторінці у Facebook.
"На 90-му році життя відійшов у вічність Віталій Андрійович Масол – відомий державний діяч і політик, мудра, високопрофесійна і щедра душою людина, яку я особисто знав і поважав", – написав Дідур.
Масол двічі очолював український уряд: протягом 1987-1990 років та з червня 1994-го по березень 1995-й. Був народним депутатом України першого та другого скликань.
Крім того, він був членом Комуністичної партії, народним депутатом СРСР.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня у віці 37 років помер суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник.