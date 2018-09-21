Помер колишній прем'єр України

Наразі жодних подробиць смерті екс-прем'єра немає.

Помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.

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Про це повідомив заступник голови Чернігівської обласної ради Арсен Дідур на своїй сторінці у Facebook.

"На 90-му році життя відійшов у вічність Віталій Андрійович Масол – відомий державний діяч і політик, мудра, високопрофесійна і щедра душою людина, яку я особисто знав і поважав", – написав Дідур.

Масол двічі очолював український уряд: протягом 1987-1990 років та з червня 1994-го по березень 1995-й. Був народним депутатом України першого та другого скликань.

Крім того, він був членом Комуністичної партії, народним депутатом СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня у віці 37 років помер суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник.