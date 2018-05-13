Помер скандальний суддя Бобровник, який вів справу Насірова

Олександру Бобровнику було 37 років, інформація про причину смерті не уточнюється, можливо це був серцевий напад.

У неділю, 13 травня, у віці 37 років помер суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник.

Про це повідомляє видання "Закон і Бізнес" із посиланням на джерело у суді.

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Про інші подробиці смерті судді не повідомляється.

Інформацію про смерть судді Українській правді підтвердили у прес-службі Солом'янського суду. Бобровнику було 37 років. Інформація про причину смерті не уточнюється.

За словами журналістки Оксани Коваленко, Бобровник помер від серцевого нападу..

"Помер суддя соломянського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела", - написала вона в Twitter.

Помер суддя соломянського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела. — Oksana Kovalenko (@superumka) May 13, 2018

Нагадаємо, у січні цього року дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Олександра Бобровника, якого у квітні минулого року звинувачували у вживанні алкоголю на роботі та вирішенні питань здійснення судочинства у не передбачений законом спосіб.

Бобровник також відомий тим, що розглядав справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Також, за інформацією Української Гельсінської спілки, суддя Олександр Бобровник своїм рішення позбавив квартири чоловіка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Сюжет про квартирну аферу судді підготували журналісти ТСН.