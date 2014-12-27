Садовий про обстріл свого будинку з гранатомета: Ніяких прямих погроз не було

Міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що прямих погроз перед обстрілом його будинку вчора ввечері не отримував, як і перед першим обстрілом у липні цього року.

Про це Садовий сьогодні написав на своїй сторінці Facebook.

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„Питають мене слідчі – що ви думаєте з приводу нового обстрілу? А я їх – а що ви мені скажете з приводу попереднього? Це ж ви ведете слідство! Вже 5 місяців. До речі, воно - під особистим контролем Президента і голови СБУ”, - зазначив Садовий.

На думку мера, людина, яка вела обстріл, знала, що нікого в будинку нема.

„Я людина публічна і ніде не ховаюсь. Той, хто стріляв, знав, що нікого в будинку нема. Снаряд пробив стіну наскрізь. Якби цілились та потрапили у вікно, руйнування були б значно більші. Жодних прямих погроз ані після першого разу, ані зараз не отримував. А тиснуть завжди. З різних сторін. По наростаючій. Не жаліюсь. Такі часи”, - зазначив міський голова Львова.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 грудня невідомі з гранатомету обстріляли будинок міського голови Львова на вулиці Стрілецькій, 1. На момент обстрілу в будинку нікого не було, оскільки мер з родиною поїхав відпочивати в Карпати.

За фактом обстрілу будинку Садового відкрито кримінальне провадження за ст. 258 ч. 1 Кримінального кодексу України «терористичний акт».

Вночі 26 липня невідомі вже обстрілювали будинок Садового. На момент обстрілу міського голови і членів його сім'ї в будинку не було, ніхто не постраждав. Тоді також було відкрито провадження за статтею ККУ «теракт».