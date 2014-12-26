У Львові невідомі обстріляли з гранатомета будинок Садового

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що о 20.13 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомі у Львові обстріляли будинок на вулиці Стрілецькій, 1, де проживає міський голова Львова Андрій Садовий.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними стріляли з гранатомета. Даних про те, чи на момент обстрілу хтось перебував у будинку чи ні – наразі немає.

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За попередньою інформацією постраждалих, внаслідок обстрілу, немає.

Як повідомили кореспонденту УНІАН мешканці будинків на вулиці Мучній, яка прилягає до вулиці Стрілецької, їм було чутно сильний вибух, зовні виглядає так, що з однієї сторони будівля зазнала значних ушкоджень.

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