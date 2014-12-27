Порошенко привітає українців з Новим роком разом з "кіборгами" (фото)

У новорічному телезверненні президент України Петро Порошенко виступить разом з українськими військовими - "кіборгами".

Про це повідомив керівник благодійної організації "Крила Фенікса" і відомий волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

"Чим безліч хороших людей займалися вночі, на морозі... На всіх екранах країни, незабаром!" - підписав фотографію активіст.

На знімках - Петро Порошенко та українські військовий Василь Головещенко ("Маршал"), Іван Медведь, Георгій Тука.