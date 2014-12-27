Порошенко привітає українців з Новим роком разом з "кіборгами" (фото)
18:57, 27 грудня 2014Політика
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Зйомки привітання проходили біля Михайлівського собору в Києві.
Порошенко і "кіборги" на зйомках новорічного звернення / facebook.com/yuri.biriukov
У новорічному телезверненні президент України Петро Порошенко виступить разом з українськими військовими - "кіборгами".
Про це повідомив керівник благодійної організації "Крила Фенікса" і відомий волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.
"Чим безліч хороших людей займалися вночі, на морозі... На всіх екранах країни, незабаром!" - підписав фотографію активіст.
На знімках - Петро Порошенко та українські військовий Василь Головещенко ("Маршал"), Іван Медведь, Георгій Тука.
Допис by Юрій Бірюков.
Допис by George Tuka.
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