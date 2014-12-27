Порошенко привітає українців з Новим роком разом з "кіборгами" (фото)

18:57, 27 грудня 2014
Політика
3 0

Зйомки привітання проходили біля Михайлівського собору в Києві.

Порошенко и

У новорічному телезверненні президент України Петро Порошенко виступить разом з українськими військовими - "кіборгами".

Про це повідомив керівник благодійної організації "Крила Фенікса" і відомий волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

"Чим безліч хороших людей займалися вночі, на морозі... На всіх екранах країни, незабаром!" - підписав фотографію активіст.

На знімках - Петро Порошенко та українські військовий Василь Головещенко ("Маршал"), Іван Медведь, Георгій Тука.

Допис by Юрій Бірюков.
Допис by George Tuka.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter