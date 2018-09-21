Кабмін просить РНБО запровадити санкції проти видавництв РФ

Кабмін просить запровадити санкції проти видавництв, які поширюють книги із закликами до порушення територіальної цілісності України.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звернення до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти російських видавництв. Про це в Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Як зазначається, Кабмін просить РНБО запровадити санкції проти видавництв, які поширюють книги із закликами до порушення територіальної цілісності України.

"Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО про запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами з виробництва і розповсюдження книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України і знищення української держави", - написав він.

Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення Української Держави — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 21, 2018

Нагадаємо, в травні Кириленко підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції про запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності України.

Читайте такожУкраїна може ввести санкції проти 12 російських видавництв

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Держкомтелерадіо запропонував уряду запровадити економічні санкції до юридичних осіб Російської Федерації, які систематично виробляють і поширюють видання антиукраїнського змісту.

За даними відомства, протягом 2015 - 2018 років здійснюється постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству.

За результатами моніторингу до такого переліку внесено 172 видання від 35 видавництв. Це, зокрема, такі російські видавництва, як «Алгоритм», «Книжковий світ», Центрполіграф, «Ексмо», «АСТ», «Віче» та інші.

У цьому зв'язку Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції про застосування персональних санкцій щодо юридичних осіб РФ, які продукують і поширюють на території України видавничу продукцію антиукраїнського змісту.