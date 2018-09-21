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ГПУ отримала дозвіл на проведення розслідування проти Жириновського

17:24, 21 вересня 2018
Політика
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ГПУ отримала дозвіл на розслідування проти Жириновського / фото УНИАН

Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Володимира Жириновського та двох депутатів Державної Думи Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, дозвіл було надано 18 вересня.

Розслідування пов'язано з підтримкою російськими депутатами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

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"Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Російської Федерації В. Жириновський, перебуваючи на території м. Москви, у березні-квітні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної Думи Російської Федерації та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, у 2014 році депутати у присутності ЗМІ закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" та "ДНР", а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів.

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"У подальшому за рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян Російської Федерації, вказана група під керівництвом В. Жириновського, на прохання очільника терористичної групи «Сомалі» М. Толстих (позивний «Гіві»), упродовж 2014-2017 років здійснила постачання представникам цих злочинних формувань 6-ти транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту", - додали у прес-службі.

За цими фактами ГПУ було складено повідомлення про підозру Жириновському та ще двом депутатам Держдуми у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

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У Генпрокуратурі нагадали, що 12 вересня 2014 року Євросоюз ввів економічні санкції проти РФ "за сприяння у дестабілізації ситуації в України та окупації півострова Крим", а ці санкції також включають індивідуальні обмежувальні заходи, а саме - заборону в наданні віз та заморожування активів щодо окремих осіб, у тому числі щодо Володимира Жириновського та одного з депутатів, якому повідомлено про підозру.

Такі ж санкції ввела Канада, Австралія та Швейцарія 28 квітня 2014 року, 1 вересня 2014 року та 12 листопада 2014 року, а у червні 2018 року Євросоюз пролонгував дію санкцій ще на півроку.

Крім того, щодо Жириновського та інших осіб Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 затверджено рішення РНБОУ від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке передбачає відмову в наданні та скасування віз, застосуванні інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів та тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

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Теги: #ГПУ#ЛНР#ДНР#Жириновський