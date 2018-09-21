ГПУ отримала дозвіл на проведення розслідування проти Жириновського

ГПУ підозрює Жириновського у фінансуванні терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Володимира Жириновського та двох депутатів Державної Думи Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, дозвіл було надано 18 вересня.

Розслідування пов'язано з підтримкою російськими депутатами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

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"Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Російської Федерації В. Жириновський, перебуваючи на території м. Москви, у березні-квітні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли окремі депутати Державної Думи Російської Федерації та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії", - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, у 2014 році депутати у присутності ЗМІ закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення "ЛНР" та "ДНР", а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів.

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"У подальшому за рахунок особисто внесеного майна та коштів, а також коштів, зібраних з громадян Російської Федерації, вказана група під керівництвом В. Жириновського, на прохання очільника терористичної групи «Сомалі» М. Толстих (позивний «Гіві»), упродовж 2014-2017 років здійснила постачання представникам цих злочинних формувань 6-ти транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту", - додали у прес-службі.

За цими фактами ГПУ було складено повідомлення про підозру Жириновському та ще двом депутатам Держдуми у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

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У Генпрокуратурі нагадали, що 12 вересня 2014 року Євросоюз ввів економічні санкції проти РФ "за сприяння у дестабілізації ситуації в України та окупації півострова Крим", а ці санкції також включають індивідуальні обмежувальні заходи, а саме - заборону в наданні віз та заморожування активів щодо окремих осіб, у тому числі щодо Володимира Жириновського та одного з депутатів, якому повідомлено про підозру.

Такі ж санкції ввела Канада, Австралія та Швейцарія 28 квітня 2014 року, 1 вересня 2014 року та 12 листопада 2014 року, а у червні 2018 року Євросоюз пролонгував дію санкцій ще на півроку.

Крім того, щодо Жириновського та інших осіб Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 затверджено рішення РНБОУ від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке передбачає відмову в наданні та скасування віз, застосуванні інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів та тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.