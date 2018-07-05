Жириновський в ефірі РосТБ поділився мріями про «російську землю до Карпат» (відео)

Російський політик визнає, що продавати газ через українську ГТС дешевше, ніж через "Північний потік-2"

Одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що РФ може призупинити будівництво «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» в тому випадку, якщо «Трамп віддасть Україну» Москві.

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«Якщо Трамп віддає Україну – «Північний потік-2» зупинимо. Україна буде наша! Ми погоним газ по землі, це дешевше!», – заявив Жириновський.

«І «Турецький потік» зупинимо. Все піде по землі! По російській землі! До Карпат! І там будемо самі продавати їм (Європі – ред.) і газ, і нафту», - продовжив він.

Жириновський вважає, що США і Росія з волі своїх лідерів могли б успішно поділити Європу на сфери впливу.

«Європа буде наша. Не в сенсі - у військовому відношенні. В тому плані, що Трамп буде її експлуатувати, і ми не будемо її підтримувати. Тобто – про усе можна домовитися. Ці дві людини (Трамп і Путін) можуть зробити щось чудодійне», - уклав він.

Раніше Жириновський запропонував використовувати ядерну зброю, щоб знищити резиденцію президента України Петра Порошенка.