Жириновський в ефірі РосТБ поділився мріями про «російську землю до Карпат» (відео)
Одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що РФ може призупинити будівництво «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» в тому випадку, якщо «Трамп віддасть Україну» Москві.
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«Якщо Трамп віддає Україну – «Північний потік-2» зупинимо. Україна буде наша! Ми погоним газ по землі, це дешевше!», – заявив Жириновський.
«І «Турецький потік» зупинимо. Все піде по землі! По російській землі! До Карпат! І там будемо самі продавати їм (Європі – ред.) і газ, і нафту», - продовжив він.
Жириновський вважає, що США і Росія з волі своїх лідерів могли б успішно поділити Європу на сфери впливу.
«Європа буде наша. Не в сенсі - у військовому відношенні. В тому плані, що Трамп буде її експлуатувати, і ми не будемо її підтримувати. Тобто – про усе можна домовитися. Ці дві людини (Трамп і Путін) можуть зробити щось чудодійне», - уклав він.
Раніше Жириновський запропонував використовувати ядерну зброю, щоб знищити резиденцію президента України Петра Порошенка.