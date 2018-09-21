РФ дійсно думає, що вона має право вирішувати, кому керувати Україною – Волкер

Росія так і не зрозуміла наслідків свого вторгнення в Україну. І чим більше вона намагається впливати, тим більше опираються українці, зазначив Курт Волкер.

На відміну від Росії США вважають, що українці самі повинні вирішувати, хто буде керувати Україною.

Про це в програмі Дмитра Гордона на каналі "112 Україна" заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.

Відповідаючи на питання про можливе втручання РФ у вибори в Україні, Волкер зазначив, що країна більш об'єднана, ніж коли-небудь.

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"По-перше, Росія дійсно думає, що вона має право вирішувати, кому керувати Україною. У США вважають, що українці повинні самі визначити, хто може стати на чолі України. Друге – Росія так і не зрозуміла наслідків свого вторгнення. Тому що зараз Україна більш об'єднана, більш національно орієнтована, більш прозахідна і більше антиросійська країна, ніж коли-небудь раніше. Чим більше Росія намагається впливати, тим більше опираються українці, бо пишаються країною. Ми хочемо, щоб українці самі будували сильну демократію. Будували сильну економіку, створити безпеку в межах своїх кордонів. І ми хочемо, щоб Росія залишалася в своїх межах", – підкреслив спецпредставник Держдепартаменту США.

Президентські і парламентські вибори в Україні повинні відбутися в 2019 році.