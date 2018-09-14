Соціологи озвучили фаворитів виборів до ВР в разі голосування найближчої неділі

П’ять партій подолали би п’ятивідсотковий бар’єр, а дві — близькі до його подолання.

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то серед лідерів були би ВО “Батьківщина” (лідер - Юлія Тимошенко) і партія “Слуга народу” (лідер - Володимир Зеленський).

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані було представлено на прес-конференції в Києві за результатами опитування, проведеного трьома дослідницькими центрами: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС.

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За даними опитування, за “Батьківщину” готові проголосувати 12,5% респондентів, за партію “Слуга народу” - 8,6%, за “Громадянську позицію” (Анатолій Гриценко) — 6,9%, за Блок Петра Порошенка “Солідарність” - 6,5%, за партію “Опозиційний блок” (Юрій Бойко) — 6,3%, за партію “За життя” (Вадим Рабінович) та за Радикальну партію Олега Ляшка - по 4,5%.

Крім того, за даними опитування, за “Об’єднання “Самопоміч” (Андрій Садовий) готові проголосувати 2,9% опитаних, за ВО “Свобода” (Олег Тягнибок) — 2,3%, за Аграрну партію України (Віталій Скоцик) — 1%, партію УКРОП (Геннадій Корбан) — 0,8%, за “Рух справедливість” - 0,7%, партію “Національний корпус” (Андрій Білецький) — 0,6% і така ж кількість готова проголосувати за партію “Рух нових сил” (Міхеїл Саакашвілі). За партію “Народний фронт” (Арсеній Яценюк) та за партію “Народний контроль” (Дмитро Добродомов) готові проголосувати по 0,4% опитаних, за партію “Наш край” (Олександр Мазурчак) — 0,3%.

Водночас 25,1% респондентів не визначилися, а 13,5% – не брали б участі в голосуванні.

Опитування було проведено 30 серпня — 9 вересня. Опитано 10005 респондентів. Статистична похибка складає близько 1,2%.