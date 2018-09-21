Клімкін планує зустрітися із Сійярто у Нью-Йорку наприкінці вересня

Глава МЗС України заявив, що ситуація з роздачею угорського громадянства є політичною справою.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін планує зустрітися з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у Нью-Йорку 26 вересня, щоб обговорити ситуацію з роздачею угорського громадянства і паспортів громадянам України на Закарпатті.

Про це Клімкін повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

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"Поки що ми це запланували на 26 (вересня). Будемо в Нью-Йорку зустрічатися і обговорювати. Це не консульська справа, це суто політична справа", - наголосив він.

Глава МЗС нагадав, що позиція України полягає у тому, що генеральний консул Угорщини у Береговому має повернутися на батьківщину.

"Або угорці його забирають, чітко визнаючи, що він робив, і це насправді, найбільш конструктивний момент, і я готовий запропонувати цей конструктивний момент пану Сійярто. Або, якщо не захочуть, то, звичайно, (генконсул) поїде до Будапешту", - заявив Клімкін, натякнувши на можливу висилку з України.

"Не можна не тільки роздавати громадянство, а і займатися маніпуляціями", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. "Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.