«В основному, профанація»: Клімкін розкритикував переговори в Мінську

На сьогодні в рамках "Мінська" обговорюються лише найбазовіші питання безпеки, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував переговори в рамках Мінського майданчика.

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"Жодного Мінського формату немає, є Мінський майданчик. Те, що відбувається в Мінську на сьогодні - це, в основному, профанація. За винятком мінімально можливого обговорення питань безпеки, питань звільнення заручників, якісь питання, пов'язані з гуманітарними дуже людськими речами про те, як допомогти нашим громадянам на окупованих територіях ", - зазначив міністр в інтерв'ю "Радіо НВ".

Нагадаємо, 19 вересня українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі закликала представників Російської Федерації зупинити процес підготовки фарсу з незаконними виборами на Донбасі, які Кремль планує провести 11 листопада.

При цьому, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко розповіла, як представник Кремля в Мінську визнав присутність РФ на Донбасі.