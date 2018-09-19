Геращенко розповіла, як представник Кремля у Мінську визнав присутність РФ на Донбасі

Народні депутати України обговорять з послами ФРН і Франції кремлівський сценарій загострення ситуації на Донбасі через проведення незаконних виборів на окупованих територіях сходу України.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі закликала представників Російської Федерації зупинити процес підготовки фарсу з незаконними виборами на Донбасі, які Кремль планує провести 11 листопада.

Про це представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Мінськ. Інформація від очевидців. Сьогодні поряд з представником РФ в ТКГ Б. Гризловим там зручненько примостився дідусь Фрейд і видушив з російської підсвідомості в публічну площину всім відому правду", - заявила представник України.

"Як відомо, росіяни в Мінську вже три роки продовжують грати в рольову гру «нас там нет», входять в раж, закатують очі, кричать про «внутрішній канфлікт». Сьогодні українська делегація жорстко поставила питання про неприпустимість фейкових виборів на окупованих територіях, які не відповідають українському законодавству і мінським угодам", - заявила Геращенко.

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"Представники України в ТКГ наголосили, що в Донецьку і Луганську можуть відбутися тільки місцеві вибори, й ніяких «виборів глав ріспублік», вибори можуть проходити тільки за українським законодавством, з українським ЦВК, з українськими політичними партіями, українськими медіа, міжнародними спостерігачами. Мої колеги по мінським групам звернулися до росіян з вимогою дати оцінку нелегітимним спробам проведення нелегітимних виборів, засудити їх публічно і зупинити процес підготовки фарсу. Й тут Б. Гризлов видав сакраментальне: «Мы должны навести там порядок и провести там выборы!»", - наголосила Геращенко.

"«Хто - ви? Вас же там нєт» - вчепилися в заяву по Фрейду українці. Гризлов пішов з засідання ТКГ раніше. Але й реакція представників ОБСЄ однозначна - це нелегітимні вибори, які ставлять на межу зриву мінський процес і мирні переговори", - додала вона.

"Вже завтра народні депутати України - учасники мінської платформи в ВР - говоритимуть про цей кремлівський сценарій ескалації конфлікту через псевдовибори з послами країн нормандського формату в Києві", - наголосила вона.

"А в Мінську сьогодні ще обговорювали заблоковане бойовиками КПВВ « Золоте», підсумки візиту координатора Фріша на Донбас (ми вимагаємо відвідати всіх вказаних нами в списку українських заручників, до яких бойовики не допустили координатора). Ще раз озвучили готовність передати засуджених в Україні росіян РФ і помилувати сепаратистів та злочинців в обмін на звільнення з російських , донецьких і луганських тюрем українців", - заявила вона.