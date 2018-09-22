Угорщина роздає свої паспорти не лише на території України – експерт

Угорщина на європейській шахівниці намагається всіляко блокувати євроінтеграційні можливості України, вважає експерт.

Представники угорської влади роздають свої паспорти не лише на території України.

Про це заявила в ефірі "5 каналу" політичний експерт Світлана Кушнір.

"У мене запитання до СБУ Закарпатської області, невже ви нічого не бачите? По-друге, ситуація така вже не вперше. У нас більш як 100 тисяч українських громадян мають паспорти Угорщини. До речі, якщо ми говоримо про експансію інших країн, то давайте не забувати, що на Одещині румунські паспорти видають і паспорти РФ свого часу в нас видавали. Ну і повертаємося до того, чому виникла така ситуація. Тому що у ВР уже декілька років лежить "Закон про громадянство", який якраз прописує більш жорсткі вимоги і встановлює жорсткі норми відповідальності. А нашим нардепам усе ніколи", – сказала Кушнір.

Вона також пояснила, що робити, поки не ухвалений цей документ і як на таку ситуацію може реагувати ЄС. "А ви знаєте, що Угорщина не тільки на українській території такі речі виробляє. Від цього страждають і Польща, страждають інші сусідні країни, тому тут ми можемо зробити якусь коаліційну угоду цих країн і говорити про це. Угорщина на європейській шахівниці намагається всіляко блокувати наші євроінтеграційні можливості і потуги. Якщо ми звернемо увагу європейської спільноти на таку нетовариську позицію Угорщини, то, можливо, потрібно і санкції якісь від Євросоюзу вимагати щодо таких дій. А всередині України ми теж маємо відреагувати. Має бути службове розслідування, має бути поставлено питання службової відповідності працівників СБУ своїм посадам – чому таке відбувається і чи не у змові вони. І, власне, можливо, поставити навіть під питання, щоб було консульство Угорщини в Береговому", – зазначила експерт.

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На запитання ведучої, як можна виявити тих людей, які мають, крім українського, ще й паспорти інших країн, Кушнір сказала: "У нас для цього є відповідні силові органи і структури. Хай вони цим займаються. Ми не просто так, як платники податків, їм оплачуємо їхню роботу. Однозначно мають бути слідчі дії, а по-друге, Державна міграційна служба (ДМС) при перетині кордону може зафіксувати, яким чином людина перетинає той кордон, адже в нас є спрощений режим на кордоні саме для таких людей. Тому відстежити, якщо забажати, можливості є".

Як повідомляв УНІАН, днями в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. "Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.