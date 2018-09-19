Клімкін вимагає від Будапешта "вжити заходів прямо зараз" через угорські паспорти на Закарпатті

Дипломат не уточнив, про які йдеться заходи.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає Угорщину вжити заходів після появи відео про видачу Генеральним консульством цієї країни у місті Берегове на Закарпатті угорських паспортів.

Про це глава українського МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Фейк став поганою модою. В Угорщини є дві опції: довести, що відео з видачею у Генконсульстві Угорщині в місті Берегове - фейк, або вжити заходів прямо зараз. Гадаю, що реальним є тільки друге", - заявив Клімкін.

При цьому, глава МЗС не уточнив, про які заходи йде мова.

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Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

У цьому зв'язку Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула.