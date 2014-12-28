Депутати пішли на планову перерву, так і не продовживши засідання
12:24, 28 грудня 2014Політика
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Верховна Рада так і не продовжила свою роботу після оголошеної близько години тому перерви на 30 хвилин.
У ВР розпочалася планова перерва / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної ради зайшла заступник голови парламенту Оксана Сироїд і повідомила, що оголошена раніше перерва затягнулася.
Наразі, о 12.00, розпочалася планова перерва у засіданні парламенту — з 12.00 до 12.30, про що нагадала заступник голови ВР.
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