Депутати пішли на планову перерву, так і не продовживши засідання

Як передає кореспондент УНІАН, до сесійної ради зайшла заступник голови парламенту Оксана Сироїд і повідомила, що оголошена раніше перерва затягнулася.

Наразі, о 12.00, розпочалася планова перерва у засіданні парламенту — з 12.00 до 12.30, про що нагадала заступник голови ВР.

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