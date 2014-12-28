Рада оголосила перерву до 11:30
11:17, 28 грудня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив у засіданні парламенту перерву на 30 хвилин.
У Верховній Раді оголошено перерву на 30 хвилин / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що сьогодні необхідно розглянути питання, які є основою для ухвалення бюджету і які зараз необхідно “дуже чітко опрацювати”.
“У мене є вимога, лист двох фракцій — “Самопомочі” і Радикальної партії Олега Ляшка, про оголошення перерви”, - сказав Гройсман і додав, що оголошує перерву на 30 хвилин.
Читайте такожВР дозволила генпрокурору призначати прокурорів без стажу роботи в прокуратурі чи в судіТаким чином, перерву оголошено до 11:30.
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