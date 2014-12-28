Вперше в історії України Кабмін пропонує наповнювати бюджет за рахунок олігархів – Сюмар

Вперше за понад 20 років української незалежності Уряд пропонує наповнювати бюджет за рахунок найбагатших українців – олігархів.

Про це заявила заступник голови парламентської фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, повідомляє прес-служба партії.

«Уперше вводиться податок на пасивні доходи, підвищується рента та податок на руду, свердловини, користування копалинами», - зазначила депутат на брифінгу в кулуарах Верховної Ради в неділю, 28 грудня.

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«І це, очевидно, дуже серйозно непокоїть олігархів та тих людей, які є в Опозиційному блоці, і очевидно, що вони будуть максимально чинити спротив і всіляко називати цей бюджет антинародним», - заявила депутат.

Коментуючи положення урядових законопроектів, Вікторія Сюмар наголосила, що в рамках реформ, запропонованих Кабінетом міністрів, пропонується скоротити державний апарат та витрати на його утримання на рівні 20%.

«У цьому році таке скорочення відбулося на рівні 10%. У підсумку Уряд Арсенія Яценюка скорочує витрати на державний апарат на рівні 30%», - повідомила Вікторія Сюмар.

«Ми не будемо скорочувати ані лікарів, ані вчителів», - запевнила заступник голови фракції «Народного фронту». Не будуть скорочуватись, за її словами, і соціальні витрати: «Вони залишаться на рівні нинішнього року з тим, аби їх можна було підняти вже з грудня 2015 року, щоб у 2016 році ми могли підвищити соціальні стандарти», - пояснила депутат.

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При цьому Вікторія Сюмар закликала фракції, які входять до складу парламентської коаліції, підтримати проект бюджету.

«Позиція «Народного фронту» в цьому сенсі наступна: якщо фракції коаліції не згодні з таким підходом, очевидно, вони в першу чергу мають пред’явити претензії своїм міністрам, які перебувають у складі коаліційного Уряду, й проводити з ними відповідну роботу», заявила вона й закликала представників парламентської коаліції до єдності.