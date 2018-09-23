Тука розповів, як вирішити проблему з угорським громадянством на Закарпатті

Заступник міністра з питань ТОТ і ВПО різко стверджує, що попереджав про назрівання проблеми з паспортами.

Україна повинна вислати консула Угорщини Матяша Сіладі після скандалу з роздачею угорських паспортів на Закарпатті. Так вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За словами Туки, він уже попереджав кілька місяців тому про "повзучу сепаратизацію" на Закарпатті.

Також заступник міністра висловив невдоволення тим, що все ще стоїть питання про видворення угорського консула в Берегово Матяша Сіладі з України через видачі угорських паспортів українцям.

"Дипломат грубо порушує норми поведінки і повинен бути покараний за це. Досить загравати з угорською владою, яка публічно грубо зневажає закони України. Усвідомлюючи порушення закону, влада Угорщини не вибачилася, не запропонувала пошуку шляху до порозуміння. Угорська влада почала фактично шантажувати Україну. Реакція на дії шантажиста повинна бути однозначною: всі дипломатичні установи, що діють на території України повинні дотримуватися українського законодавства", – заявив Лою.

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Чиновник також закликає Верховну Раду ухвалити законний механізм реагування держави на такі дії.

Нагадаємо, 19 вересня в мережі з'явилося відео, де нібито зафіксований процес видачі угорських паспортів українцям. Люди, зокрема, вимовляють клятву і отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вимагатиме у свого угорського колеги пояснень. І якщо виявиться, що дипломати дійсно роздавали паспорти Угорщини, консула цієї країни в Берегово відправлять на батьківщину.

Можливу висилку угорського консула міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав недружнім кроком. І пригрозив, що його країна може загальмувати інтеграцію України в ЄС".