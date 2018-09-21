Угорщина наблизилася до "червоної лінії" після скандалу з "роздачею" паспортів на Закарпатті - Клімкін

Глава МЗС повідомив, що Україна поставить ряд питань у переговорах з Угорщиною, серед яких програми фінансування на Закарпатті.

Угорщина не буде роздавати своє громадянство просто так на території України, зокрема, на Закарпатті. Ця тема для Києва є так званою " червоною лінією.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає ТСН.

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Коментуючи заяву свого угорського колеги Петера Сійярто про те, що у разі висилки консула через роздачу паспортів в Берегово, Будапешт здійснить відповідні заходи, Клімкін повідомив, що Україна поставить ряд питань, серед яких програми фінансування на Закарпатті.

"Наслідки будуть дуже прості: ми з угорцями сядемо знову. Будемо говорити про те, як продовжується перехідний період для Закону про освіту. Це для них важливо. Ми будемо говорити про те, як здійснюється фінансування угорської діяльності. 22 тисячі українських громадян угорського походження отримали минулого року допомогу. Там (на Закарпатті) їх всього 100-110 тисяч. Це означає, що кожна п'ята сім'я отримує цю допомогу. Яким чином, в яких грошах, через які механізми? Як раз зараз перевіряємо. Теми розмови з угорцями у нас є. Але в принципі, хочете називайте це "червоною лінією": вони (угорці) не будуть роздавати громадянство просто так і не будуть маніпулювати нашими громадянами", - зазначив Павло Клімкін.

Цього тижня ЗМІ оприлюднили відео, яке нібито було знято в консульстві Угорщини на Закарпатті, на ньому видають угорський паспорт і просять не показувати українським представникам влади. Це викликало різку заяву МЗС України. Клімкін заявив, що консул Угорщини буде висланий на батьківщину. Втім, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв вжити заходів у відповідь.

"Такий крок поставить відносини між двома країнами в інший вимір і не залишиться без відповіді, але Міністерство закордонних справ і торгівлі досі не отримала офіційних повідомлень про це. Після заходів, які є дискримінаційними для закарпатських угорців, і різних спроб залякати їх, серія нападів на нас тепер перейшла на інший рівень. Угорщина постійно стежить за розвитком подій, і можливо, що в майбутньому можуть знадобитися подальші заходи щодо уповільнення євроінтеграції України", - заявив Сійярто.