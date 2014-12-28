Президент заявив, що неприпустимо відключати електроенергію напередодні свят

Про це повідомили в прес-службі глави держави. Петро Порошенко заслухав доповідь міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина про вихід з ладу 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції у зв'язку з пошкодженням трансформатора. За словами Володимира Демчишина, це - технічна проблема, яка буде вирішена протягом кількох днів.

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Президент підкреслив, що він чекає від уряду і міністра енергетики відновлення повноцінної роботи Запорізької АЕС і швидких і ефективних дій з відновлення енергопостачання населення і промислових підприємств. "Я вважаю неприпустимим подальше продовження практики почергових відключень електроенергії, особливо напередодні свят", - зазначив Петро Порошенко.

Президент доручив Кабінету міністрів вжити всіх заходів для припинення почергових відключень і про результати доповісти йому, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня в 5.59 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключений від мережі дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора. Реакторна установка встановлена на 40% потужності. «Причини спрацьовування захисту з'ясовуються», - повідомив інформаційний центр Запорізької АЕС.