Держсекретар США: Росія не довела свою «корисність» в Україні та Сирії

Він підкреслив, що, незважаючи на збіг інтересів США і Росії в ряді питань, цінності цих двох країн залишаються абсолютно різними.

Росія не змогла довести свою «корисність» у питаннях України і Сирії, незважаючи на спроби президента Дональда Трампа налагодити відносини з Росією.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу NBC, пише Крим.Реалії. Він підкреслив, що, незважаючи на збіг інтересів США і Росії в ряді питань, цінності цих двох країн залишаються абсолютно різними.

Заява глави американської дипломатії пролунала через кілька днів після того, як Держдепартамент додав в санкційний список 33 російські фізичні і юридичні особи, а також запровадив санкції проти Китаю за купівлю літаків Су-35 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

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Президент США Дональд Трамп 20 вересня підписав указ, який надає міністерству фінансів країни додаткові повноваження в питанні санкцій щодо Росії, запроваджених у зв'язку з анексією Криму і агресивними діями проти України, а також у відповідності з законом «Про протидію супротивникам Америки через санкції».