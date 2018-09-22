Країни-члени ОБСЄ засудили Росію за окупацію Криму

Також уряди кількох країн закликали звернути увагу на стан Сенцова.

На щорічній нараді з огляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру у Варшаві країни-члени ОБСЄ критично висловилися в бік Російської Федерації за окупацію Криму та підтримали Україну в боротьбі за відновлення територіальної цілісності та звільнення політичних в’язнів.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає РБК. Глава Меджлісу зауважив, що приїхав на останні два дні варшавської конференції та був там як член парламенту України.

"Найбільше я звернув увагу на те, на скільки всі наші партнери, країни-члени ОБСЄ засуджують Росію і підтримують Україну в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності", - сказав він.

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Також Чубаров додав, що у виступах і у вимогах уряду Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, Балтійських країн знову і знову звучали прізвища кримських політв’язнів, зокрема, зверталася увага на особливо важкий стан Олега Сенцова і Володимира Балуха.

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав звільнити утримуваних в Росії та на окупованих територіях українських журналістів, а також негайно випустити з в’язниці режисера Олега Сенцова.