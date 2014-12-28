Порошенко не погрожував депутатам виключенням з фракції - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Він зазначив, що інформації в ЗМІ про ймовірність розпаду коаліції є чутками і зазначив, що у фракцій немає серйозних розбіжностей.

“Всі, хто радіє чуткам про ймовірний розвал коаліції, сьогодні можуть іти і пити “гірку”. Цього не буде. Сьогодні я бачу, що всі фракції, дуже різні фракції, з різними підходами консолідовано працюють з урядом”, - наголосив Луценко.

В той же час він додав, що сьогодні уряд робить те, що “мав би зробити ще три тижні тому, коли коаліція до внесення законів пропонувала обговорити ключові моменти з коаліцією, але тоді уряд до цього ставився “дещо легковажно”.

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Луценко зазначив, що сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк говорить “в дружньому режимі” з усіма лідерами фракцій.

Луценко також спростував інформацію, яка з'явилась в ЗМІ з приводу того, що нібито президент України Петро Порошенко, беручи участь у засіданні фракції, заявив, що з неї будуть виключені ті, хто не підтримає урядові законопроекти.

Луценко сказав, що під час засідання фракції, коли з'явилася така інформація в ЗМІ, попросили підняти руку, або написати записку тим депутатам, які давали таку інформацію в ЗМІ.

“Ніхто не підняв і нічого не написав”, - зазначив Луценко.

“Я думаю, що це черговий приклад інформаційної атаки на Блок Петра Порошенка”, - підкреслив він.

Він зазначив, що фракція є “дуже демократична”, але всі депутати розуміють, і “дуже цінують командність своєї гри”.