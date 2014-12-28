Порошенко прибув до Ради

17:24, 28 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув у Верховну Раду і зустрічається з депутатами фракції партії “Блок Петра Порошенка”.

Порошенко прибув до Ради вимагати голосування бюджетних законів / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

Читайте такожПрофільний комітет засідав до першої години ночі й розглянув усі поправки до Бюджетного кодексуПри цьому джерело зазначило, що депутатів фракції переконують в тому, аби проголосувати за урядові законопроекти й ухвалити бюджет на 2015 рік.

Водночас, як повідомляють джерела Української правди, президент вимагає від фракції консолідації у голосування бюджетних законів, в іншому випадку "незгодні" (ті, хто не проголосує) має залишити фракцію. 

Як заявила віце-спікер Оксана Сироїд, Рада має продовжити роботу о 18:00.

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