Порошенко прибув до Ради
17:24, 28 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув у Верховну Раду і зустрічається з депутатами фракції партії “Блок Петра Порошенка”.
Порошенко прибув до Ради вимагати голосування бюджетних законів / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.
Читайте такожПрофільний комітет засідав до першої години ночі й розглянув усі поправки до Бюджетного кодексуПри цьому джерело зазначило, що депутатів фракції переконують в тому, аби проголосувати за урядові законопроекти й ухвалити бюджет на 2015 рік.
Водночас, як повідомляють джерела Української правди, президент вимагає від фракції консолідації у голосування бюджетних законів, в іншому випадку "незгодні" (ті, хто не проголосує) має залишити фракцію.
Як заявила віце-спікер Оксана Сироїд, Рада має продовжити роботу о 18:00.
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