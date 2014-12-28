Луценко прогнозує результативний день по основних для держбюджету законопроектах
18:44, 28 грудня 2014Політика
0 0
Сьогодні може бути результативний день по всіх законопроектах, які є основою для прийняття держбюджету на 2015 рік.
Луценко прогнозує результати по бюджетних законопроектів \ фото УНІАН
Про це сказав на брифінгу голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожПорошенко не погрожував депутатам виключенням з фракції - Луценко
Він зазначив, що тривають консультації фракції більшості, голів Бюджетного і Податкового комітетів з урядом.
"Я хочу відзначити серйозне просування до компромісу з боку уряду і парламентської більшості", - підкреслив Юрій Луценко.
Він додав, що "з більшості питань, які ми піднімаємо в останні кілька тижнів, уряд сьогодні пішов назустріч парламентській більшості. І я відчуваю, що сьогодні може бути результативний день в парламенті по усіх законопроектах, які є основою для прийняття державного бюджету".
Депутати чи не вперше за час незалежності зібрались на засідання в неділю
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter