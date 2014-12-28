Луценко прогнозує результативний день по основних для держбюджету законопроектах

Про це сказав на брифінгу голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко, передає кореспондент УНІАН.

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Він зазначив, що тривають консультації фракції більшості, голів Бюджетного і Податкового комітетів з урядом.

"Я хочу відзначити серйозне просування до компромісу з боку уряду і парламентської більшості", - підкреслив Юрій Луценко.

Він додав, що "з більшості питань, які ми піднімаємо в останні кілька тижнів, уряд сьогодні пішов назустріч парламентській більшості. І я відчуваю, що сьогодні може бути результативний день в парламенті по усіх законопроектах, які є основою для прийняття державного бюджету".