У разі неухвалення бюджету-2015 можна очікувати переформатування уряду - Семерак

Про це сказав в інтерв'ю журналістам народний депутат України, екс-міністр Кабінету міністрів Остап Семерак

Він зазначив, що до 1 січня парламент має проголосувати бюджет на 2015 рік, а його ухвалення неможливе без ухвалення раду законопроектів, і в першу чергу йдеться про законопроект щодо упорядкування соціальних пільг.

Семерак наголосив, що "ключовим на сьогодні залишається законопроект під номер 1577 (йдеться про урядовий законопроект "Про внесення змін та визнання таким, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" - УНІАН), який стосується упорядкування соціальних пільг і він не прийнятий навіть в першому читанні".

Читайте такожПрофільний комітет засідав до першої години ночі й розглянув усі поправки до Бюджетного кодексу"Тому без прийняття парламентом проектів законів, які впливають на дохідну та врешті і видаткову частину бюджету, тому в такій ситуації ухвалювати бюджет немає серйозного змісту", - вважає Семирак.

Він підкреслив, що якщо коаліція “не знайде в собі сили проголосувати за ці відповідальні, серйозні рішення, то я прогнозую, що українському уряду доведеться переглядати проект бюджету на 2015 рік і очевидно, це голосування може відбутися не сьогодні, а за кілька днів, але з моєї точки зору це потягне кадрові зміни в уряді, оскільки уряд коаліційний, а коаліція готує проекти цих рішень. І якщо сьогоднішня коаліція не готова брати відповідальність, то очевидно, в них немає політичного права користуватися тією відповідальністю і тими правами, якими уряд наділений парламентською коаліцією".

Семирак зазначив, що на сьогодні немає 226 голосів для ухвалення, зокрема законопроекту про впорядкування соціальних пільг, а без цього бюджет сьогодні не може ухвалюватися.