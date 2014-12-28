Політолог: ухвалення бюджету - це реальний доказ існування коаліції

Про це заявив директор Соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, коментуючи ситуацію з затягуванням бюджетного процесу українським парламентом у неділю, 28 грудня.

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Політолог пояснив, що ухвалення бюджету – це реальний та єдиний доказ існування не лише парламенту, а й коаліції. «Тому більшість не на словах, а ділом має продемонструвати свою єдність», – додав він.

Віктор Небоженко зазначив, що бюджет потрібний, зокрема, й для того, аби Україна могла отримати фінансову допомогу в дуже складних умовах відкритої інтервенції і, як результат, втрати величезної частини економічного потенціалу. Він наголосив, що допомога МФВ також потрібна тому, що в умовах зовнішньої агресії жодний іноземний капітал не ризикне вкладати сюди гроші.

«Так, бюджет непростий, але ж потрібно з чогось починати, вносячи в майбутньому поправки й додатки до документу. Кабінет міністрів України без державного бюджету – це політична естрада, а не вищий орган виконавчої влади в країні», – заявив директор Соціологічної служби «Український барометр».

За словами Небоженка, головна причина того, що навколо бюджету ведуться справжні бої – це не тільки бажання Кремля позбавити України реального фінансового документу та можливості провести реформи, а й боягузтво з боку депутатів. «Але відтепер так буде щодня – кожний наступний новий реформаторський закон буде небезпечніше та складніше за попередній. Звикайте, панове депутати!», – закликав експерт.

«Повторюю: ухвалення бюджету – це обов’язок депутата. Не можеш – не берися, не хочеш – виходь з більшості та йди до друзів Путіна – там ситніше й не так страшно», – резюмував Віктор Небоженко.