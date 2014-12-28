Ситуація в зоні АТО сьогодні відзначається відносним затишшям

Про це повідомили в прес-центрі АТО. «Протягом дня бойовики незаконних збройних формувань зробили всього два провокаційних обстріли сил АТО. В 11.00 під 15-хвилинний мінометний обстріл потрапили позиції українських військових в районі населеного пункту Кримське, а в 12.00 терористи здійснили кілька пострілів по блокпосту в районі населеного пункту Нижнє», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ зоні АТО за добу поранено 3 військових

В прес-центрі АТО відзначили, що українські воїни продовжують впевнено утримувати свої позиції, забезпечують безпеку цивільного населення і всебічно сприяють відновленню миру на Донбасі.

«Зокрема, протягом дня військовослужбовці Збройних сил доставляли до населених пунктів Донецької області вантажі з гуманітарною допомогою, яка надійшла від імені президента України та міського голови Запоріжжя», - підкреслюється в повідомленні.