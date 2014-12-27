Ситуація в зоні АТО складна: бойовики зранку обстріляли військових та напали на блокпост

Ситуація у зоні проведення АТО залишається нестабільною.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі на лінії розмежування було тихо. Але зранку бойовики знову порушили режим тиші й протягом дня здійснили 9 провокаційних обстрілів підрозділів сил АТО", - йдеться у повідомленні.

Із стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових в районах населених пунктів Нікішине, Чермалик, а також в аеропорту Донецьк. Неподалік Фрунзе бойовики вели вогонь керованими протитанковими ракетами, а в районі Сокольників – із озброєння БМП. Мінометному обстрілу було піддано українські позиції в районах Миколаївки, Чернухіне, Березове. Протягом 30 хвилин бойовики вели вогонь з танка по населеному пункту Піски.

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"Близько 11 години бойовики здійснили напад на блокпост поблизу Вільхове, але наші військові дали відсіч і заставили нападників відступити. Терористи досі не відкрили проїзд мирних громадян по трасі Октябрь-Павлополь", - повідомляють у штабі.

У Дебальцеве українські військовослужбовці доставили гуманітарний конвой з шести вантажівок. 50 тон допомоги надійшло від імені Президента України та міського голови Запоріжжя.

А в районі населеного пункту Побєда саперами було знешкоджено 10 касет до РСЗВ «Смерч».