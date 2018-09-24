Порошенко відповів на пропозицію Путіна щодо миротворців на Донбасі

Путіну важливо зберегти присутність в Україні російських військ, наголосив Порошенко.

Петро Порошенко назвав "замилюванням очей" пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців на Донбасі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post, повідомляє прес-служба президента у Facebook.

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"Ми прагнемо справжньої миротворчої місії ООН, яка б передбачала розташування міжнародних контингентів по всій зоні ведення бойових дій як передумову для припинення вогню, забезпечення політичного процесу і проведення на Донбасі вільних місцевих виборів", - наголосив Порошенко.

Натомість Путін, продовжив президент України, пропонує щось на кшталт місії супроводу міжнародних спостерігачів.

"Це – дещо зовсім інше. Путіну важливо зберегти присутність в Україні російських військ, що він офіційно заперечує. І аби російський кордон залишався відкритим для можливості відправки підкріплення. Така місія є просто замилюванням очей", - зазначив глава української держави.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 24-26 вересня на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй вимагатиме розгортання миротворчих сил на Донбасі.