Порошенко на Генасамблеї ООН вимагатиме введення миротворців на Донбас - Єльченко

Глава держави представить декілька нових ініціатив, і зокрема щодо мілітаризації окупованого Криму.

Президент Петро Порошенко 24-26 вересня на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй вимагатиме розгортання миротворчих сил на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час засідання прес-клубу МЗС у Києві.

"Як і у минулі роки, планується і готується візит президента на Генеральну асамблею ООН. Він має умовно такі часові рамки на сьогодні з 24 до 27 вересня, але це все буде підтверджуватися", - сказав Єльченко.

Він додав, що 26 вересня президент Петро Порошенко виступатиме на Генасамблеї одразу після обідньої перерви.

"Виступ стосуватиметься не лише проблем ООН, а таких питань, які Україна має до Організації Об'єднаних Націй, і в першу чергу буде наголошено на тому, на чому президент наголошує постійно, майже кожного дня, що ми будемо продовжувати наполегливо вимагати, боротися за схвалення рішення щодо розгортання на Донбасі миротворчої операції під егідою ООН", - наголосив Єльченко.

Він сказав, що у питання миротворців через деструктивну позицію РФ не вдається знайти порозуміння хоча б щодо базових основ щодо розгортання миротворців.

Також президент під час виступу порушить питання блокування Росією суден, що прямують в Азовське море.

"Я думаю, президент обов'язково згадає питання Голодомору, оскільки цього року виповнюється 85 років цієї трагедії і ми будемо пробувати підготувати і схвалити під час цієї сесії спеціальну декларацію Генеральної асамблеї ООН, присвячену цій події", - заявив посол.

Також Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеришем, з міністром закордонних справ Еквадору, бо ця країна цього року головує в Генасабмлеї ООН. Відбудуться і інші двосторонні зустрічі. Наразі ці зустрічі узгоджуються.

Крім того, Порошенко зустрінеться з керівниками українських організацій в США, з керівництвом єврейських організацій та представниками бізнесу.

Окремо він сказав, що українська сторона готує цілу низку ініціатив, але не став розкривати деталі. За його словами, Російську Федерацію "чекає декілька дуже неприємних сюрпризів" стосовно Криму і мілітаризації півострова, а також щодо Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками останньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату", яка відбулася 12 червня в Берліні, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив позицію, що миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на усій території окупованого Донбасу. На його думку, повноваження миротворців не мають обмежуватися лише супроводженням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

При цьому Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія проти пропозиції України і США, щоб місія ООН взяла під контроль окупований Донбас для організації виборів.

Водночас Клімкін сказав, що "нормандська четвірка" предметно обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН.