Штайнмаєр закликав до швидкого продовження мінських переговорів

Важливим і таким, що дає надію, сигналом назвав німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр те, що результатом останнього раунду переговорів контактної групи в Мінську став обмін кількома сотнями полонених між сепаратистами і Києвом. Відповідну заяву було розміщено на сайті німецького зовнішньополітичного відомства, передає DW.DE.

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Тепер, за словами дипломата, потрібно наполегливо взятися за інші центральні питання мінських домовленостей - такі, як визначення лінії розмежування між сторонами конфлікту. Німецький міністр відзначає, що з огляду на зиму ще нагальнішим стає досягнення стабільних домовленостей у питанні гуманітарної підтримки мешканців східної України.

Керівник німецького зовнішньополітичного відомства також виступає за якомога швидше проведення наступних переговорів контактної групи з урегулювання ситуації в Україні. "Ми підтримуємо невтомні зусилля ОБСЄ, спрямовані на те, щоб якнайшвидше повернути до столу переговорів усіх учасників контактної групи". Усі сторони, включно з Москвою, за його словами, мають конструктивно використовувати свій вплив на учасників, здійснюючи у такий спосіб важливий внесок до стабілізації ситуації.