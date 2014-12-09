Штайнмайер: В українському конфлікті можлива розрядка

"Є невеликі ознаки того, що ми зможемо досягти певного заспокоєння в найближчі дні і тижні", - заявив Штайнмайер у понеділок, 8 грудня, в ході візиту в Тбілісі.

Таке враження у міністра склалося, за його словами, після останніх розмов з українським і російським керівництвом у Києві, Москві, Відні та Базелі, передає Deutsche Welle.

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При цьому глава МЗС ФРН зазначив, що передумовою для розрядки є елемент мінських угод, а саме - домовленість про проведення демаркаційної лінії, за яку повинні відступити бійці, вивівши важке озброєння.

"Навіть якщо це вдасться, залишиться багато роботи", - цитує Штайнмайера агентство AFP. Усі задіяні в конфлікті сторони повинні внести внесок у виконання угоди, "щоб не дати європейській системі безпеки повністю прийти в занепад і через деякий час оновити її", продовжив міністр.