Бойовики обстріляли донецький аеропорт та 5 населених пунктів
10:21, 29 грудня 2014Політика
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Бойовики зі стрілецької зброї та артилерії обстріляли новий термінал донецького аеропорту та 5 населених пунктів.
Бойовики знову обстріляли донецький аеропорт / facebook.com/sergei.loiko
Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.
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«Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал донецького аеропорту, а також населений пункт Петровський, а з мінометів Піски і двічі Гранітне», - зазначив він.
«Під артилерійський вогонь терористів потрапили населені пункти Новотроїцьке і два рази Піски», - підкреслив Леонід Матюхін.
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