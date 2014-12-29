Бойовики обстріляли донецький аеропорт та 5 населених пунктів

Бойовики зі стрілецької зброї та артилерії обстріляли новий термінал донецького аеропорту та 5 населених пунктів.

Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін. Читайте такожБойовики за ніч обстріляли позиції сил АТО 8 разів – штаб «Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал донецького аеропорту, а також населений пункт Петровський, а з мінометів Піски і двічі Гранітне», - зазначив він. «Під артилерійський вогонь терористів потрапили населені пункти Новотроїцьке і два рази Піски», - підкреслив Леонід Матюхін.

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