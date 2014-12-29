Під Первомайськом силовики та бойовики вступили в бій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«В районі Первомайська відбулося бойове зіткнення між ворогами України та її захисниками», - зазначив він.

Читайте такожУ зоні АТО за добу поранено 3 військових«Українські воїни, всебічно працюючи на відновлення миру на Донбасі, впевнено утримують свої позиції, забезпечують безпеку цивільного населення. Вони продовжують мало не щодня доставляти гуманітарну допомогу у населені пункти, які найбільше цього потребують», - додав Матюхін.

Як повідомляв УНІАН, бойовики за ніч 8 разів обстріляли позиції українських військових.