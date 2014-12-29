Під Первомайськом силовики та бойовики вступили в бій
09:58, 29 грудня 2014Політика
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У районі Первомайська відбулося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та російсько-терористичними військами.
Бойове зіткнення відбулося у районі Первомайська / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.
«В районі Первомайська відбулося бойове зіткнення між ворогами України та її захисниками», - зазначив він.
Читайте такожУ зоні АТО за добу поранено 3 військових«Українські воїни, всебічно працюючи на відновлення миру на Донбасі, впевнено утримують свої позиції, забезпечують безпеку цивільного населення. Вони продовжують мало не щодня доставляти гуманітарну допомогу у населені пункти, які найбільше цього потребують», - додав Матюхін.
Як повідомляв УНІАН, бойовики за ніч 8 разів обстріляли позиції українських військових.
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