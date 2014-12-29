У полоні бойовиків залишаються понад 900 чоловік - правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник аналітичного напряму Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко сьогодні на прес-конференції.

"Кількість людей, які перебувають у полоні, зашкалює за 800-900 чоловік. За офіційними даними, дані МВС, - це близько 300 чоловік", - сказав правозахисник.

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За його словами, «порушення прав людини абсолютно різні». Це стосується не лише військовослужбовців, але й усіх людей у Луганській і Донецькій областях, які постраждали тим чи іншим чином, додав Мартиненко.

У свою чергу, керівник моніторингової групи Центру громадянських свобод Олександра Романцова зазначила, що моніторингова група українських правозахисників зафіксувала численні порушення прав людини в містах Сєверодонецьк, Лисичанськ і Донецьк під час їх окупації бойовиками. У Сєверодонецьку було виявлено чотири місця, де утримувалися полонені, ще два - в Лисичанську, це були адміністративні будівлі підприємств.

"Ми можемо сказати, що на території, що підконтрольна ЛНР, ДНР, порушення прав людини просто катастрофічні. На кінець червня одна із громадських організацій в Луганській області сказала, що в полоні перебувають понад 200 чоловік. Туди потрапляють люди соціально активні, політичні, люди, здатні висловлювати свою думку", - повідомила Романцова.

За її словами, всі дані про порушення прав людини, які моніторингова група зафіксувала на сході країни, були передані правоохоронцям. Після моніторингової місії правозахисники направили запити до міських управлінь міліції Донецької і Луганської областей, щоб одержати офіційну інформацію - яку кількість порушень прав людини зафіксували вони, скільки відкрито кримінальних проваджень, і як вони розслідуються. Крім того, правозахисники звернулися із запитом до МВС щодо порушень, проте поки що не одержали на нього відповідь.

Романцова підкреслила, що мобільні моніторингові групи продовжуватимуть працювати доти, доки не будуть зафіксовані всі порушення прав людини.

6-11 грудня моніторингова група Центру громадянських свобод спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини здійснювала моніторинговий візит на звільнені українською армією території. Метою поїздки було вивчення ситуації з порушенням прав людини з квітня по липень 2014 року, які, орієнтовно, відповідають періоду окупації цього регіону незаконними збройними формуваннями.

Група досліджувала випадки викрадання людей, утримування їх у заручниках, застосування до них тортур. Під час візиту члени моніторингової групи спілкувалися з жертвами і свідками порушень прав людини.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 грудня, за даними СБУ, у полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 особи.

26 грудня в зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців.

Угода про обмін полоненими була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 24 грудня.

27 грудня спочатку з полону терористів без обміну звільнили трьох бійців 80-ої аеромобільної бригади і одного волонтера, а потім - ще чотири полонених: одного військового і трьох цивільних.

Сьогодні, 29 грудня, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко заявив, що у полоні у бойовиків на Донбасі досі залишаються понад 400 українських заручників.