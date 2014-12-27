Бойовики утримують у полоні ще 490 українських заручників - Центр звільнення полонених

У Центрі звільнення полонених уточнили списки українців, які залишаються у полоні, станом на ранок 27 грудня 2014 року, але зазначили, що у списках можуть бути неточності.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Звільнені 146 наших хлопців. Серед них солдати та офіцери Збройних Сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, добровольчих батальйонів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за останньою інформацією СБУ, протягом двох днів з полону були звільнені 154 людини.

Таким чином, сьогодні, 27 грудня, з полону бойовиків звільнені ще чотири українця. Серед них один військовий і троє цивільних.

Також сьогодні з полону терористів без обміну звільнили трьох бійців 80-ї аеромобільної бригади та одного волонтера.

25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225. Станом на 25 грудня, за даними СБУ, в полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 людини.

Вчора в зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців.