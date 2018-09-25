Експерт описав "дуже простий" спосіб виявлення закарпатців із угорськими паспортами

Аналітик вважає, що покінчити з роздачею угорських паспортів закарпатцям Україна зможе лише тоді, коли стане більш розвиненою країною, ніж Угорщина.

Влада України має можливість вираховувати власників подвійного громадянства в момент перетину ними кордону.

Про це розповів аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич, коментуючи скандал з роздачею жителям Закарпаття паспортів Угорщини, передає "Обозреватель".

"Перевіряти дуже просто - виїзд за кордон по закордонному паспорту. В'їзд до Шенгенської зони - обов'язкова фізична відмітка в паспорті, ставиться штамп. Людина рано чи пізно повертається. Ми маємо позначку, що людина виїхала з території України, але не маємо в паспорті відмітки, що людина в'їхала в іншу державу", - пояснив експерт.

"Відповідно, маємо два варіанти. Перший - досить великий штраф за незаконний перетин державного кордону України. Другий - відмінно, дядько, показуй паспорт!" - пояснив він.

Читайте такожУгорщина пригрозила вислати українського консула у відповідь на кроки Києва

За словами Тишкевича, питання в сумі штрафів: "Якщо розмір штрафу доходить хоча б до 2 тис. грн, якщо людина подорожує часто, то навіть з точки зору контрабандиста це просто не окупається".

При цьому експерт нагадав, що в українському законодавстві офіційно за подвійне громадянство немає ніякого покарання.

"Але якщо така людина займає будь-яку офіційну посаду... ми вже маємо конфлікт інтересів. Якій країні він буде вірний? Можна зафіксувати в законі, що люди з подвійним громадянством не мають права розпоряджатися державними коштами, не мають права займати виборні посади", - запропонував він.

Водночас, Тишкевич вважає, що покінчити з роздачею угорських паспортів закарпатцям Україна зможе лише тоді, коли стане більш розвиненою країною, ніж Угорщина.

"Значне число людей отримало угорський паспорт просто з економічних міркувань. Наприклад, українці Польщі чомусь не дуже охоче отримують українські паспорти. Хоча вони кажуть, що вони етнічні українці, вони поляки за паспортом, бо Польща більш розвинена, там більше свобод" , - констатував експерт.