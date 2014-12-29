Порошенко, Меркель, Олланд і Путін зустрінуться 15 січня в Астані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

“Мій дипломатичний рік почнеться 15 січня в Астані, де буде проведено, вже домовлено про проведення зустрічі в «нормандському форматі». Зараз дано доручення міністрам закордонних справ країн «нормандського формату» щодо підготовки порядку денного і проектів рішень на цей саміт”, - сказав Порошенко.

Порошенко зазначив, що попередньо домовлено, що в зустрічі візьмуть участь він, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції та Росії Франсуа Олланд та Володимир Путін.

Читайте такожМінські домовленості не можуть бути переглянуті – ПорошенкоГлава Української держави також додав, що дана зустріч не суперечитиме Мінському формату.

“Ми залишаємося віддані Мінським домовленостям”, - додав президент України.