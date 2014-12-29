Порошенко розповів про сенс візитів Лукашенка і Назарбаєва до України

Про це він заявив на прес-конференції у понеділок, 29 грудня.

«Україна себе поважає і буде поважати. Ніяких компромісів у питаннях Криму, Донецьку або Луганську не може бути. Ні президент Білорусі Олександр Лукашенко, ні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв ніколи не визнавали результати референдуму в Криму або на Донбасі. Це в тому числі і результат наших дипломатичних перемовин. Під час візиту вони підтвердили, що визнають територіальну цілісність України», - сказав Порошенко.

За його словам, перемовини проводяться для того, щоб заручитися підтримкою інших країн світу.

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«Росія зараз опиняється наодинці. І для цього варто проводити переговори. Щоб заручитися підтримкою світу. І для цього і потрібні переговори у січні в Астані», - заявив президент.

Він також пообіцяв, що Крим повернеться до України, а Донбас залишиться у її складі.

«Я наголошую, що ці дипломатичні зусилля рятують життя українських солдат. І вони повернуть Донбас і Крим Україні, я вам це обіцяю», - підкреслив Порошенко.