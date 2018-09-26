У Києві під будівлею МЗС проходить мітинг з вимогою видворити посла Угорщини (фото)

Зараз участь в мітингу беруть близько 100 осіб. Порядок охороняють приблизно 50 правоохоронців.

У середу, 26 вересня, в Києві під Міністерством закордонних справ проходить мітинг з вимогою до глави відомства Павлу Климкіна видворити з України угорського консула на Закарпатті. Організаторами акції є члени "Національного корпусу".

Про це повідомляє "24 канал".

Зараз участь в мітингу беруть близько 100 осіб. Порядок охороняють приблизно 50 правоохоронців. Ситуація спокійна.

Читайте такожМоскаль заявив про нову загрозу Закарпаттю

Як повідомляв УНІАН, напередодні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям у Береговому Закарпатської області роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів. Також він натякнув, що Україна може вислати угорського консула і запевнив, що Україна не відступить в проведенні проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.